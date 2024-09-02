Экс-капитан сборной России Артем Дзюба ответил на вопрос о переходе Александра Соболева в «Зенит».

«Что думаю о переходе Соболева в «Зенит»? Мне все равно», — сказал Дзюба.

«Зенит» объявил о трансфере нападающего в пятницу, 30 августа. Контракт Соболева с сине-бело-голубыми рассчитан на три года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма перехода игрока составила десять миллионов евро по данным портала Transfermarkt.