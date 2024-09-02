В «Ростове» заявили, что не получали предложения по Глебову от «Спартака»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что клуб не получал предложения от «Спартака» по полузащитнику Данилу Глебову.

«Предложений от «Спартака» не получали — поэтому он вернется в «Ростов», — ответил Арутюнянц «РБ Спорт» на вопрос о том, куда Глебов поедет после тренировочного сбора в сборной России.

24-летний полузащитник выступает за «Ростов» с 2019 года. В текущем сезоне Глебов провел десять матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года.