Соболев выложил фото кепки с изображением косатки, или «кита-убийцы»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своих соцсетях выложил фотографию бейсболки с изображением косатки, также известной как «кит-убийца».

В английском языке название косатки звучит как killer whale (кит-убийца — Прим. «СЭ»). Млекопитающее относится к семейству дельфиновых, хотя и является хищником.