Артем Дзюба: «Называйте меня Артем Великодушный»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над тульским «Арсеналом» в 9-м туре РПЛ (3:1) прокомментировал нереализованные моменты в первом тайме и ротацию бьющих пенальти.

— Это футбол, посмотрите, суперзвезды не все забивают. Футбол тем и прекрасен, но хорошо, что с появлением Себастьяна Дриусси начинаем комбинировать и играть в увлекательный футбол. Это радует. А голы придут.

— Не было желания пробить пенальти?

— Называйте меня Артем Великодушный. Считаю это правильным. Возможно, мне это потом воздастся. То, что Сердар не забил, это случайность. Вообще мы вдвоем должны бить. Во втором тайме попросил пробить Себа, так как у него еще не было голов. Считаю, что он потрясающе работает на команду. И это было бы сверхэгоихмом не дать ему пробить. Он еще любимчик и гаденыш пользуется этим. (Дмитрий Зимин)

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