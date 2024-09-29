Дзюба: «На 36 я себя не ощущаю»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба после победы над «Ростовом» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ рассказал о своем самочувствии.

«На сколько вы себя ощущаете в плане возраста? Не знаю. На медкомиссии сказали, что очень хорошее состояние (смеется). Я просил тренера, поменяй меня. Он сказал — терпи. На 36 я себя не ощущаю», — цитирует «РБ Спорт» Дзюбу.

В этом матче 36-летний форвард забил свой первый гол в сезоне. «Акрон» набрал 11 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ.