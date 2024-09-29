Дзюба: «На 36 я себя не ощущаю»
Форвард «Акрона» Артем Дзюба после победы над «Ростовом» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ рассказал о своем самочувствии.
«На сколько вы себя ощущаете в плане возраста? Не знаю. На медкомиссии сказали, что очень хорошее состояние (смеется). Я просил тренера, поменяй меня. Он сказал — терпи. На 36 я себя не ощущаю», — цитирует «РБ Спорт» Дзюбу.
В этом матче 36-летний форвард забил свой первый гол в сезоне. «Акрон» набрал 11 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»
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|3
|0
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|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
3
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-4
|23
|
4
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
5
|Динамо
|9
|5
|2
|2
|17-10
|17
|
6
|Спартак
|10
|4
|4
|2
|14-9
|16
|
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|10
|3
|3
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|12
|
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|3
|3
|4
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|12
|
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|10
|3
|2
|5
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|11
|
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|3
|1
|5
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|
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|9
|2
|4
|3
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|10
|
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|Пари НН
|10
|3
|1
|6
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|
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|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|12-19
|7
|
14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|9-16
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|10
|0
|6
|4
|7-18
|6
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30 тур
|27.09
|16:30
|
Оренбург – Пари НН
|1 : 2
|27.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|0 : 0
|28.09
|14:00
|
ЦСКА – Ахмат
|3 : 0
|28.09
|16:30
|
Локомотив – Спартак
|3 : 1
|28.09
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|2 : 0
|28.09
|20:00
|
Ростов – Акрон
|0 : 2
|29.09
|16:30
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|29.09
|19:00
|
Динамо Мх – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|6
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|1
|1
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