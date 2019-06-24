Аршавин погасил долги по алиментам

Экс-нападающий сборной России и "Зенита", а ныне тренер детской академии питерцев Андрей Аршавин рассчитался с долгами по алиментам перед супругой. Об этом сообщил адвокат жены Александр Добровинский.

Как сообщала защита, у известного в прошлом спортсмена за четыре месяца просрочки по алиментам накопился долг более чем в миллион рублей. Из-за этого приставы запретили футболисту выезжать за границу.

- Задолженность он погасил, - цитирует "РИА Новости" адвоката.

Сегодня в Красносельском районном суде должен начаться процесс, на котором решится судьба брака. Супруги планируют развестись.