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Аршавин назвал футболиста, которого хотел бы видеть в «Зените»

Алина Савинова
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Андрей Аршавин.
Фото «СЭ»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что хотел бы видеть в команде форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

На данный момент Аршавин занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию петербургского клуба.

«Мне кажется, трансферы у «Зенита» в этом сезоне будут, больше двух или трех. Дай бог, чтобы никто не ушел. Ходят слухи о том, что могут уйти Вендел, Клаудиньо, хотелось бы этого избежать. Что касается Пиняева, то я бы хотел, чтобы он перешел в «Зенит». Занимается ли клуб этим трансфером — я не знаю. Я говорил (председателю правления «Зенита») Александру Ивановичу Медведеву, что он мне нравится, но на этом все», — цитирует Аршавина РИА Новости.

18-летний Пиняев в декабре 2022 года перешел в «Локомотив», подписав контракт с железнодорожниками на четыре года. Всего нападающий провел 30 матчей за московскую команду, в которых отметился 3 голами и 3 результативными передачами. Ранее футболист играл за «Крылья Советов».

«Зенит» после 13 туров РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков, «Локомотив» — восьмое (20 очков).

Источник: https://rsport.ria.ru/20231031/futbolist-1906415535.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Андрей Аршавин
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Абаев: «Локомотив» может бороться за призовые места в этом году»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

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