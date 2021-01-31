На работу в «Динамо» взяли специалиста из «Интера» и сборной Сербии

Андрея Милутинович стал куратором научно-спортивного направления в «Динамо». Он уже присоединился к команде на втором зимнем тренировочном сборе в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

В обязанности сербского специалиста будут входить улучшение физических показателей, нацеленных на индивидуальный прогресс футболистов, анализ информации, внедрение новых технологий и методик, а также координация взаимодействия между медицинской службой и специалистами по физподготовке.

На клубном уровне он работал в миланском «Интере», а также сотрудничал со сборной Хорватии на чемпионате мира в России. С прошлого года Милутинович работает со сборной Сербии, где отвечает за медицинскую службу и физическую подготовку.