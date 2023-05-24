«Арсенал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» интересуются Малкомом

Несколько европейских топ-клубов претендуют на форварда «Зенита» Малкома, утверждает 90min.

По информации источника, в услугах 26-летнего бразильца заинтересованы «Арсенал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Сообщается, что агенты Малкома уже вели переговоры с «Зенитом», чтобы обеспечить его трансфер из клуба летом.

В текущем сезоне Малком провел за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 9 результативных передач..

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Малкома в 27 миллионов евро. Его контракт с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года.