РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ари встретился со знаменитым поваром и попробовал стейк с золотом

23 января 2021, 23:22
Нусрет Гекче и Ари. Фото Instagram
Нусрет Гекче и Ари. Фото Instagram
Теги:

Нападающий «Краснодара» Ари встретился со знаменитым поваром Нусретом Гекче, прославившимся своей манерой «сексуально» солить пищу. Экс-форвард сборной России попробовал у него так называемый «золотой стейк». При его приготовлении мясо покрывается слоем сусального золота.

Стоимость подобного блюда составляет порядка 1200 евро. В прошлом году его попробовал игрок «Фиорентины» Франк Рибери.

Ранее игроки «Спартака» также побывали в гостях у известного повара.

В текущем сезоне 35-летний Ари провел за «быков» 5 матчей и забил два гола.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир