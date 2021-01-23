Ари встретился со знаменитым поваром и попробовал стейк с золотом
23 января 2021, 23:22
Нападающий «Краснодара» Ари встретился со знаменитым поваром Нусретом Гекче, прославившимся своей манерой «сексуально» солить пищу. Экс-форвард сборной России попробовал у него так называемый «золотой стейк». При его приготовлении мясо покрывается слоем сусального золота.
Стоимость подобного блюда составляет порядка 1200 евро. В прошлом году его попробовал игрок «Фиорентины» Франк Рибери.
Ранее игроки «Спартака» также побывали в гостях у известного повара.
В текущем сезоне 35-летний Ари провел за «быков» 5 матчей и забил два гола.
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