ЭСК: Карасев ошибочно удалил Виллиана Рошу и ошибочно отменил гол «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что главный арбитр матча «Спартак» — ЦСКА Сергей Карасев ошибочно отменил взятие ворот армейцев на 21-й минуте матча.

Помимо этого, судья ошибочно удалил с поля защитника ЦСКА Виллиана Рошу за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи.

ЭСК поддержала действия арбитра в эпизодах с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте и назначением — на 87-й.