ЭСК: Карасев ошибочно удалил Виллиана Рошу и ошибочно отменил гол «Спартака»
Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что главный арбитр матча «Спартак» — ЦСКА Сергей Карасев ошибочно отменил взятие ворот армейцев на 21-й минуте матча.
Помимо этого, судья ошибочно удалил с поля защитника ЦСКА Виллиана Рошу за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи.
ЭСК поддержала действия арбитра в эпизодах с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 83-й минуте и назначением — на 87-й.
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|
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|15
|8
|5
|60-37
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|
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|50
|
5
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|49
|
6
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|
7
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|4
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|40
|
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|
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|28
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|29-45
|30
|
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|7
|8
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|29
|
13
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|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
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|3
|4
|21
|20-55
|13
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|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|- : -
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|- : -
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
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Спартак
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|К
|Ж
|
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Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
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Локомотив
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