Камоцци выразил сожаление в связи с дисквалификацией Соболева

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци в комментарии для «СЭ» отреагировал на дисквалификацию КДК РФС Александра Соболева на четыре матча.

«Жаль, что Соболева дисквалифицировали на четыре матча. В дерби такое случается», — сказал Камоцци «СЭ».

24 мая КДК РФС принял решение о дисквалификации Соболева на четыре матча после удаление в матче против ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ. Форвард «Спартака» продемонстрировал неприличный жест после единоборства с защитником армейцев Виллианом Рошей.