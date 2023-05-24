Булыкин отреагировал на отсутствие Карасева в списке судей на 29-й тур РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что арбитр Сергей Карасев не будет обслуживать матчи 29-го тура РПЛ.

«Почему Карасева не назначила на матчи 29-го тура? Я не знаю. Об этом лучше спросить судейский комитет. Экспертно-судейская комиссия сказала, что решения Карасева были правильными», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

После 28 туров «Зенит» с 66 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. Петербургский клуб досрочно стал чемпионом страны. На втором месте расположился ЦСКА (54 очка). Третью позицию занимает «Спартак» (53 очка).