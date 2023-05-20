Кавазашвили: «Галактионов — молодец. Никто не ожидал, что «Локомотив» так заиграет»

Бывший голкипер «Спартака» Анзон Кавазашвили прокомментировал победу «Локомотива» над «Факелом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Хочется сказать про творческую и умственную зрелость молодого тренера Михаила Галактионова, который наперекор многим сделал то, что ему велело сердце — взять Дзюбу и использовать его огромный авторитет для улучшения игры команды. И он оказался прав! Так не думал даже главный тренер сборной России! Поэтому неплохо было бы нашим тренерам иногда научиться свою гордость прятать на дальних задворках и реально подходить к комплектованию команды. Молодец Галактионов! Никто не ожидал, что «Локомотив» так заиграет!» — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 28 матчах.