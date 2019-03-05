"Анжи" запретили регистрировать новичков

Сегодня, 5 марта, в Доме футбола прошли заседания Палаты РФС по разрешению споров, на которых приняли несколько решений, сообщает официальный сайт РФС.

– Прекратить производство по делу по заявлению футболиста-профессионала Гекдениза Карадениза в отношении ООО "ФК "Рубин" г. Казань о взыскании задолженности по трудовому договору на основании подпункта "г" пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров.

– Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Белорукова Д.А. в отношении ООО "ФК "Анжи" г. Махачкала о признании существенным нарушения трудового договора, о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Признать нарушение в виде длителной и систематической невыплаты заработной платы, допущенной ООО "ФК "Анжи" г. Махачкала, существенным для целей расторжения трудового договора по иницитиве футболиста-профессионала Белорукова Д.А. по собственному желанию по уважительной причине. Обязать ООО "ФК "Анжи" г. Махачкала выплатить футболисту-профессионалу Белорукову Д.А. задолженность по заработной плате за период с июля 2018 года по ноябрь 2018 года. Обязать ООО "ФК "Анжи" г. Махачкала выплатить футболисту-профессионалу Белорукову Д.А. проценты за задержку выплаты заработной платы. Применить к ООО "ФК "Анжи" г. Махачкала запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

– Удовлетворить третье заявление тренера по футболу Скрипченко В.В. о применении санкций в отношении ООО "ФК "Анжи" г. Махачкала за неисполнение решения Палаты от 24 августа 2018 года. В связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа 2018 года применить к "ФК "Анжи" г. Махачкала санкцию в виде штрафа в соответствии с пп. 4, 8 ст. 49 Регламента РФС по разрешению споров.

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