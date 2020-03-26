Антон Заболотный: «Семак зимой 2019-го посоветовал остаться в «Зените». Я очень хотел выиграть золото РПЛ»

Форвард «Сочи» Антон Заболотный рассказал, почему остался в «Зените» в зимнее трансферное окно 2019 года.

— Зимой Сергей Семак говорил так: «Антон, у тебя будет 10-15 минут, причем, скорее всего, не в каждой игре. Ты можешь уйти в аренду, держать насильно я тебя не буду. Решай, время подумать у тебя есть», — приводит слова Заболотного Bobsoccer. — Я задал встречный вопрос: «Сергей Богданович, вы авторитетный и большой в прошлом игрок, опытный человек, сталкивавшийся по жизни с самыми разными обстоятельствами. Пожалуйста, дайте мне совет не как тренер, а как бывший футболист. Как мне поступить?».

— И что же посоветовал Сергей Богданович?

— Как человек с большой буквы, Сергей Богданович проникся моей ситуацией и сказал буквально следующее: «Я бы на твоем месте остался в «Зените» и помог команде стать чемпионом. Такой шанс выпадает далеко не всем».

В тот же вечер на семейном совете мы обсудили создавшуюся ситуацию и решили, что мне лучше остаться в Санкт-Петербурге. Я очень хотел выиграть золотые медали, Сергей Богданович всегда настраивал нас так, что в команде есть не только одиннадцать человек, выходящих в стартовом составе, а все двадцать пять входящих в заявку игроков, каждый из которых вносит посильный вклад в достижение общего результата.

— Еще один упрек, который раздавался в ваш адрес — вы якобы готовы были сидеть на скамейке запасных в «Зените», лишь бы сохранить свой контракт.

— Да, так тоже говорили. И это очередное следствие моего молчания — я вполне мог бы разъяснить болельщикам сложившуюся ситуацию. Когда пошли такие заявления, мне стало очень обидно. Я никогда не был футболистом, ставящим деньги выше футбола, повторюсь, я мог уйти в аренду, но о том, как сложилась ситуация зимой 2019 года, я только что рассказал.