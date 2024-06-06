Синьков: «Новиков — очень неплохая кандидатура для «Балтики»

Бывший спортивный директор «Балтики» Антон Синьков считает, что команде необходимо пригласить на пост главного тренера специалиста, у которого есть опыт выхода в РПЛ.

«Надо обратить внимание на тех людей, которые эту дистанцию уже проходили, знают турнир изнутри, потому что нет времени на раскачку. Если верить слухам, Кирилл Новиков проходил в списке кандидатов. Очень неплохая кандидатура на сегодня», — цитирует Metaratings.ru Синьков.

В сезоне-2023/24 «Балтика» заняла 15-е место и вылетела из РПЛ. После поражения в суперфинале FONBET Кубка России от «Зенита» (1:2) Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера команды.