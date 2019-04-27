Вратарь "Динамо" Антон Шунин после ничьей в матче 26-го тура чемпионата Украины против "Ахмата" (0:0) выразил надежду, что клуб до конца сезона успеет вернуться на родной стадион в Петровском парке. С большой вероятностью матч с "Арсеналом" 26 мая бело-голубые проведут на арене "Динамо".

– Показалось, что у "Динамо" была ставка на быстрый гол – первые двадцать минут команда провела великолепно.

– Действительно, казалось, что гол назревает и мы вот-вот забьем. Были моменты, но мы не забили и пошел какой-то спад. Есть моменты и надо их реализовывать. Хотел бы поддержать наших ребят атакующей линии и сказать им, что команда обязательно будет забивать.

– Календарь благоволит "Динамо", чтобы завершить сезон на хорошей ноте?

– Все в наших руках. Не важно с кем у нас остались матчи. Если смотреть на календарь, он у нас неплохой. Самый серьезный соперник из верхней части таблицы у нас остался только ЦСКА, остальные ниже, поэтому надо набирать очки.

– Согласны, что второй тайм остался за "Ахматом"? Это потому что соперник прибавил или у вашей команды силы закончлись?

– Не соглашусь. У нас тоже были хорошие моменты, как в первом тайме, так и во втором. Если бы забили, то игра поменялась бы.

– Не обидно, что сегодня пришло мало болельщиков?

– Будут победы, будет лучше место в таблице – придут и болельщики. Это объективно. Спасибо тем, кто приходит нас поддерживать. Мне хочется, чтобы они нами гордились, а это происходит только тогда, когда команда выигрывает.

– Есть информация, то последний домашний матч с "Арсеналом" команда проведет на новом стадионе.

– Мы очень давно ждем этого момента. Хочется вернуться домой, на свой стадион. Уверен, что с этого момента у нас будет много побед. (Константин Колмаков)