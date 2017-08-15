Античемпионский график "Спартака"

Старт "Спартака" в сезоне-2017/18 cтал одним из самых неудачных в российской истории клуба. Но для красно-белых есть новости и похуже. Команда, набиравшая после 6 туров меньше 9 очков, НИКОГДА не становилась чемпионом! Сможет ли Массимо Каррера снова посрамить статистику и отстоять титул?
Каррера должен вернуться. Что не так в "Спартаке"
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Газета № 7419, 15.08.2017
Пиитерец
серж семенович___уважаемые модераторы ... а может и не уважаемые ...ответьте плиз почему ?...этот коммент оставляют на ветке .. Пиитерец Да оставьте вы уже свои графики и анализы по поводу шампионства ФК "Полуочко". Чемпионство Пищевика - это как гол-дурик Пашалича в последней игре с конями: удар был мимо ворот, но Вася технично обыграл Конифея. Хотя нет, на шампионство бананово-народных больше похож гол из пятиметрового офсайда, засчитанный заряженным судейкой. 12:42 а мой про памперсы ...стерли ...есть ли справедливость в этом ...?======= Дай пять и не рви серцо. Видимо, модераторы оценили мой жесткий, но интеллектуальный юмор, а в грязных памперсах копаться не захотели. Вывод - писать надо культурнЕй!
18:02
Долго наблюдал за идиотами на эт
Хороший вброс от Спартака экспресса, знатный срач, не удержался, зашёл почитать даже)))
17:09
Meddle
Док. ===== серж семенович сурьезный мужчина, у такого не забалуешь, сказал, как пригвоздил...
16:03
Док.
серж семенович 6 лет ...это серьезно ...я б даже сказал глобально ...а на самом деле постеснялся таким сроком гордиться ... 12:50 ======================================================================================================== Вы невнимательно меня читали. Я не гордился, а с сожалением только констатировал факт, завидуя тем кто в футболе уже 10 и даже (с 91-го) 26 лет. Так-то у меня все впереди.
16:00
голос из Санкт-Петербурга
Ю.Ю. Опаньки! Оказывается Лукойл нельзя упоминать))) 15:23 ======================================================================================================== Настоящий владелец Спартака, фамилия которого на "Алекп..." начинается и на "....еров" заканчивается, запретил. Кстати, даже интересно, что болельщики Спартака не знают, кто на самом деле является владельцем их клуба.
15:36
Ю.Ю.
Опаньки! Оказывается Лукойл нельзя упоминать)))
15:23
kvn_2009
через 16 лет пусть заходят за чемпионством ))))
15:15
голос из Санкт-Петербурга
Wild Weasel. Уточни, пожалуйста, а кем этот клуп вытащен из пердива? Бесковым? И благодаря чему существует этот клуп? Деньгам от продажи национального достояния, чёрного золота? Вы не Санкт-Паули, не Портсмут и не Овьедо, чтобы рассуждать о том на чьи средства существуют футбольные клубы
15:10
Wild Weasel
Ю.Ю. Толсто, очень толсто... Хотя все и так поняли о каком клуПе речь ;)
15:02
Ю.Ю.
Wild Weasel ============ А то, что один клуП вытащен из пердива и существует (и очень неплохо существует) ТОЛЬКО благодаря "НАРОДНОМУ достоянию", а стадион для него достраивали на деньги бабушек и учителей - так то нормально! Все просто аплодируют стоя (((((((( _______________________ Не думал, что болельщик Спартака может так высказаться о своей команде.
14:55
голос из Санкт-Петербурга
Обсуждать можно всё что угодно. Но из статьи можно сделать один вывод: Спартак заслуженно в этом году НЕ станет чемпионом. Есть более достойные (с более интересной и привлекательной чемпионской игрой) претенденты на этот титул.
14:54
Wild Weasel
Drek _ Очень странная позиция болельщика.После 4-х туров потеряет все шансы!!!! А вы что собрались Лигу Чемпионов выигрывать???? ___ Ну это не моя позиция, это позиция спартаковских хейтеров - 1:20 - вот и всё, на что может рассчитывать Спартак... А я надеюсь, что Спартак займет третье место в группе и пройдет как можно дальше в ЛЕ ;)
14:44
серж семенович
уважаемые модераторы ... а может и не уважаемые ...ответьте плиз почему ?...этот коммент оставляют на ветке .. Пиитерец Да оставьте вы уже свои графики и анализы по поводу шампионства ФК "Полуочко". Чемпионство Пищевика - это как гол-дурик Пашалича в последней игре с конями: удар был мимо ворот, но Вася технично обыграл Конифея. Хотя нет, на шампионство бананово-народных больше похож гол из пятиметрового офсайда, засчитанный заряженным судейкой. 12:42 а мой про памперсы ...стерли ...есть ли справедливость в этом ...?
14:03
Drek
серж семенович ----------------------------------------------------------------------- Просто так получилось,что всероссийская газета больше всего места,в разы больше уделяет Спартаку и это никогда не менялось,такова стратегия главного редактора издания,существующего на НАЛОГИ вссех граждан России.Даже если вдруг Краснодар станет чемпионом,все равно стране будут навязывать ромбик.Вот отсюда и появление других болел на повсеместных красно-белых ветках. Даже трансферы, о других клубах пишут ,подписали того-то и все,а про народных опишут про все..с кем спал,с кем отдыхал,что ел.Что там говорить,вы же сами все видите.
13:11
Meddle
серж семенович Док_ Мотар ======= ===== 6 лет ...это серьезно ...я б даже сказал глобально ...а на самом деле постеснялся таким сроком гордиться ... 12:50 ---- Зря вы, сударь, зашли на этот сайт, абсолютно с вами солидарен)))
13:10
Алексей Х
а за что потерли коммент?
13:04
Drek
Wild Weasel Может уже писали, а почему в первых семи турах у зенита только один топ-матч (со Спартаком), у ЦСКА - два (со Спартаком и Локо), а у Спартака - пять (из семи!) - Зенит, Краснодар, ЦСКА, Локо + Динамо (дерби всегда топ)??? Поэтому логично, что у команд разные результаты... Вот ближе к зиме анализ будет более корректным - когда Зенит и ЦСКА будут бороться ещё и в группах Еврокубков, а Спартак уже после 4-х туров потеряет все шансы и не будет напрягаться в ЛЧ ;) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Очень странная позиция болельщика.После 4-х туров потеряет все шансы!!!! А вы что собрались Лигу Чемпионов выигрывать???? Игры в Лиге,это деньги и не малые,это просмотр и оценка всех участвующих игроков. Да и вообще,зачем тогда Спартаку победы в Согазе, если Лига Чемпионов только ЭТОМУ мешает? Очень странно.
13:03
серж семенович
Док_ Мотар ======= Вот когда ты найдешь здесь красно-белого писальщика (кроме меня, конечно, я уже шесть лет за Спартак))), который напишет что ЦСКА (Зенит, Рубин) стал чемпионом заслуженно и абсолютно по делу, то возможно и соглашусь. А так они были (человека четыре пять не более), способные такое выдать, но уже не заходят сюда или заходят раз в месяц. А смысл поливания дерьмом "врагов" один - болельщик от слова больной. === Все, надо ехать. 10:01===== ===== 6 лет ...это серьезно ...я б даже сказал глобально ...а на самом деле постеснялся таким сроком гордиться ...
12:50
серж семенович
Мотар...а то что здесь очень много неадекватных ...(да что там говорить просто хамов ..с большими проблемами в воспитании ).... болел газовой камеры ...говорит о том .. что больше их нигде не читают ..их мнение никому не интересно..и здесь они выливают свои испражнения в надежде быть услышанными..я вот посещаю многие спортивные сайты ... и давно заметил .. что спартаковских болел ..речь идет о нормальных болелах ...на ветках зенита или цска ...не видно совсем ...а на спартаковских ..энти горе -болельщики зенита и цска ..яки тараканы бегают ...туда сюда ... и оскорбляют клуб.. но нормальные болелы их все равно не воспринимают ..аналог ..моськи и караван...
12:46
Пиитерец
Да оставьте вы уже свои графики и анализы по поводу шампионства ФК "Полуочко". Чемпионство Пищевика - это как гол-дурик Пашалича в последней игре с конями: удар был мимо ворот, но Вася технично обыграл Конифея. Хотя нет, на шампионство бананово-народных больше похож гол из пятиметрового офсайда, засчитанный заряженным судейкой.
12:42
серж семенович
Spartak-Online1 11:30======= про комбарова забыл....
12:31
МПС66
Спартачам с такой короткой скамейкой не стать чемпионами. Да и за еврокубки еще надо зацепиться будет, учитывая, что осенью в групповухе в ЛЧ и в чемпе играть будут часто и терять при этом очки. Это если не укрепятся.
12:05
sancesz
kim-1965 А был ли у чемпионов России когда-нибудь такой календарь? Проиграли Зениту в Питере и ЦСКА - это кризис? Как низко, тогда Зенит и ЦСКА пали, если проиграть им - позор для российского клуба!/////////////////Какой такой календарь? Календарь вообще подстроили под СМ, хотя могли в первых турах вместо ЦСКА, Зенита, Краснодара и Локо поставить например Тосно, Амкар, Урал, Рубин. А с сильными соперниками поставить на период выступления ЛЧ. Т.е. Условно играется матч с Краснодаром, через два дян игра в ЛЧ, затем через 2-3 дня Зенит, затем снова ЛЧ, затем снова ЦСКА и т.д. Вот тогда я посмотрел бы как завопили. А так...нормальный график, прямо под СМ подстроенный. 2 победы в 6 играх, это не кризис? ))
11:47
Несвин
Да уж, грязи в комментах хоть отбавляй... Как говориться кто кого больше обоср....т. Но чтобы там не было с "народной" командой, но в числе претендентов на медали она будет. Чемпионство Зенита я выношу за скобки, там уже пожалуй всё решено, а вот за 2-3 место будет борьба, в которой наверняка будет и спартак. При всей его нынешней слабости... Увы, но такой уж у нас уровень футбола. Ну а в ЛЧ думаю им ловить нечего. Максимум пару очков в в шести матчах в группе будет неплохим результатом.
11:35
Spartak-Online1
Этот сезон можно уже забыть. Не каждый же год становится чемпионами и выигрывать суперкубок!)) Теперь надо сосредоточиться на кубке России и ЛЧ. Не знаю в чем причина,но видимо из этого состава Каррера выжал максимум(возможно и ошибки в подготовке).Надо теперь постепенно строить новую команду к следующему сезону.Мельгарехо,Самедов ,Глушаков,Попов,Джано,Боккетти-первые кандидаты на выход.Фернанду ,если продолжит в том же духе- туда же.Петкович -это вообще тихий ужас,каждый второй пас чужому ,да еще и Щенникова упустил. Внезапно еще обнаружилась и вратарская проблема(думаю это временно), плюс травмы.Просто напасть какая-то. Каррере нужна свежая кровь-это очевидно. Опять же не хочу винить Федуна. Дело в селекционном отделе,который работает пока слабенько.
11:30
Jean4
Понятно, что Спартак сейчас играет плохо, но нужно еще сделать скидку на календарь, игры против зенита и цска были в гостях, игра с Краснодаром.
11:28
kim-1965
А был ли у чемпионов России когда-нибудь такой календарь? Проиграли Зениту в Питере и ЦСКА - это кризис? Как низко, тогда Зенит и ЦСКА пали, если проиграть им - позор для российского клуба!
11:06
Производственник
ОЧЕНЬ ДАЖЕ НОРМАЛЬНЫЙ СПАРТАКОВСКИЙ ГРАФИК .ВКРАПЛЕНИЙ 0-5. 1-5 МАЛОВАТО
11:03
Wild Weasel
rastasick, скорее всего так и было задумано: пока еврокубков нет - Спартак игрет другие сложные матчи ;)
10:56
Meddle
Мотар, абсолютно правильную мысль излагаешь, что интеллект, чистоплотность и пр. не зависит от сочетания клубных цветов, которым человек симпатизирует. За эти качества ответственны совсем другие факторы. Но тебя то тоже не обошла стороной "клубная солидарность")) Док тебе ненавязчиво так на это указал)) Посмотри непредвзято на ситуацию и ты с удивлением обнаружишь, что среди спартаковских фанов по крайней мере не меньше этих... кхе-кхе, не стану называть кого, чем среди фанов других клубов. Не нравится тебе такая публика, не обращай на нее внимание, всего то...)
10:54