Андрей Семенов: «В пустые ворота уже не забиваем»
Защитник «Ахмата» Андрей Семенов заявил, что команда должна была побеждать «Локомотив» (2:1) в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ с более крупным счетом.
«Почему не забили 5 голов? В пустые ворота уже не забиваем, три штанги было, выходы один на один. Может быть, могли даже 6-7 забить! Первые пять минут игроки соперника побегали в атаке, а потом как-то перестали играть. Может быть, мы под них хорошо подстроились и не позволили ничего сделать.
С Полярусом хорошо дружим, поддерживаем друг друга. У нас вообще хороший коллектив собрался. Сплотили ли команду слухи об уходе Талалаева? У нас сейчас был перерыв на сборные, мы хорошо поработали. Всегда хочется большего. Когда приезжаешь в Москву, показываешь свои лучшие качества, чтобы одолеть столичные команды", — сказал Семенов.
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