Марко Николич: «В России больше всех в мире показывают карточек»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о проблемах российского футбола.

«Смотрел когда-нибудь матчи «Реал» — «Атлетико» или «Реал» — «Барселона»? Что там происходит на поле? Война. В России судье одно слово скажешь — карточка. В России больше всех в мире показывают карточек. И как тут воспитывать на поле характер? Смотришь «Реал» — «Атлетико», там война на поле, а первую карточку показывают на 60-й минуте, когда на поле уже хаос.

Поэтому влияет все. Воспитание в том числе. Славная русская фраза — пусть все будет в порядке. Не будет все в порядке. Ты биться должен, чтобы было все в порядке», — сказал Николич в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.