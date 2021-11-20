Марко Николич: «В России больше всех в мире показывают карточек»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о проблемах российского футбола.
«Смотрел когда-нибудь матчи «Реал» — «Атлетико» или «Реал» — «Барселона»? Что там происходит на поле? Война. В России судье одно слово скажешь — карточка. В России больше всех в мире показывают карточек. И как тут воспитывать на поле характер? Смотришь «Реал» — «Атлетико», там война на поле, а первую карточку показывают на 60-й минуте, когда на поле уже хаос.
Поэтому влияет все. Воспитание в том числе. Славная русская фраза — пусть все будет в порядке. Не будет все в порядке. Ты биться должен, чтобы было все в порядке», — сказал Николич в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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