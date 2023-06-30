Вячеслав Мельников: «Сидеть на скамейке — сомнительное удовольствие»
Бывший игрок и тренер «Зенита» Вячеслав Мельников высказался о запасных игроках петербургской команды.
«Знаю по себе, что сидеть на скамейке, пусть даже ты получаешь большие деньги, — сомнительное удовольствие. Мне этого никогда не хотелось. Я вот себя вспоминаю. Был игроком основного состава «Зенита» в восьмидесятых. Но, когда после травмы или по каким-то другим причинам оказывался на скамейке запасных, чувствовал себя очень неуютно. Ту даже не в деньгах дело. Хотя, если раньше ты не попадал в состав, то это сильно сказывалось на твоем заработке. Сейчас, наверное, не такая разница. В наши времена запасным платили небольшой процент от побед и достижений, в отличие от игроков основного состава. Но главная проблема — это дискомфорт, который ты чувствуешь, не выходя на поле в официальных матчах», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков за 30 матчей.
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -