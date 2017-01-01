Андрей Лунев: "Возможно, первая зарплата в "Зените" пойдет коллекторам"

Новичок "Зенита" Андрей Лунев в эфире передачи "Культ Тура" отметил, что еще не думал куда потратить свою первую зарплату в Санкт-Петербурге. Авторитетный футбольный менеджер Герман Ткаченко в той же программе подтвердил, что вряд ли экс-голкипер "Уфы" в новом клубе получает больше миллиона долларов.

– Расплатился ли я с коллекторами? Пока нет, – сказал Лунев. – Думаю, с отдыха вернусь и тогда закрою вопрос. На что потрачу первую зарплату в "Зените"? Ну, честно говоря, не думал еще об этом. Может, как раз на коллекторов и уйдет.