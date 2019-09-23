Андрей Кобелев: «Динамо» выкинуло 20 миллионов евро на ветер. Филипп ходит по полю пешком»

Бывший главный тренер и полузащитник «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» поделился мнением о новичке москвичей Максимилиане Филиппе, который был куплен у дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.

— Ох... Хороший вопрос. Вы понимаете, что такое 20 миллионов для нашего чемпионата?

— Запредельные деньги.

— Да... За такие человек должен определять результат. Задавать движение команды, настроение и так далее. Ритм, страсть. А Филипп ходит по полю пешком...

— В чем причина?

— Мне сложно сказать. Физически не готов? Или что-то еще. Но дело не только в этих 20 миллионах. Нжи и все остальные — это деньги, которые «Динамо» выбросило на ветер.

За такие деньги он уже должен был штук пять забить. Да дело даже не в голах. Он должен вести за собой команду. Вы же видели вчера матч «Милана» с «Интером». Сейчас все нападающие умеют обороняться, возвращаются назад. Не понимаю, почему наши футболисты так не делают. Мне кажется, человек, купленный за 20 миллионов, должен настраивать себя без тренера, забивать, отдавать и еще сам разбирать игру.

Андрей Кобелев: ««Динамо» выкинуло 20 миллионов на ветер. Филипп ходит по полю пешком»