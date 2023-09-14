Канчельскис: «Последнее время поведение Слуцкого неадекватное»

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на наказание Леонида Слуцкого за оскорбление журналиста. Комитет РФС по этике оштрафовал 52-летнего специалиста на 100 тысяч рублей и отстранил от футбола на год условно.

«Последнее время поведение Слуцкого неадекватное. То передачи какие-то, то что-то другое. Ну, так, конечно же, нельзя! Реально наказание заслуженное. Должен понять, что такое поведение не красит его. Не знаю, может какие-то проблемы у него есть, что он так себя ведет. Надо разобраться, вдруг, действительно, есть какие-то причины. Был тренером великого клуба ЦСКА, сборной, и вдруг такое поведение... В Европе у тренеров бывали какие-то высказывания, но такого поведения я не видел», — сказал Канчельскис «СЭ».

После матча «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ форвард железнодорожников Артем Дзюба угрожал «засунуть в одно место телефон» журналисту Виталию Бородину в ответ на вопрос о своей результативности. Комментируя инцидент, Слуцкий в эфире «Коммент.Шоу» назвал Бородина «19-летним дебилом».