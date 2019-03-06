Андрей Ещенко: "Надеюсь, в конце марта буду в общей группе "Спартака"

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко отметил, что команда недовольна ничьей с "Краснодаром" (1:1) в 18-м туре чемпионата России. Также он сообщил, что к концу марта планирует начать работу в общей группе.

- Тренер, конечно, не доволен ничьей с "Краснодаром", - заявил Ещенко в интервью на Ютуб-канале "Красава". - И парни недовольны. И я сам недоволен. Надо было побеждать. На трибунах орал, подсказывал. Хотя я понимаю, что не слышно. Просто эмоции выхлестывал. Мне, понятно, пока некуда их выносить. Я на трибуне сижу, кричу. Надеюсь, в конце марта уже буду в общей группе.