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Андрей Аршавин: «Только мастерство Акинфеева лишило Малкома гола»

22:11
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин признал закономерность победы команды из Санкт-Петербурга в матче 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).

— Игра получилась, «Зенит» выглядел получше, особенно во втором тайме, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер». — Влашич устал, его беспокоила нога. Символично, что «Зенит» забил второй мяч, когда его не было на поле.

В «Зените» состав ровнее, звезд больше. ЦСКА зависит от трех-четырех игроков. Другие только случайно могут перепрыгнуть свой уровень.

Малком отлично сыграл. И только мастерство Игоря Акинфеева лишило его гола.

Зенит — ЦСКА

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