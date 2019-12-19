Андрей Аршавин: «С Малкомом и Кокориным «Зенит», возможно, начнет играть в другой футбол»

Тренер академии «Зенита» Андрей Аршавин после мероприятия, посвященного выпуску молодых игроков, порассуждал о стиле игры главной команды.

— Простой футбол приносит «Зениту» результат. Для данного состава он самый эффективный. Так почему бы в него не играть? Когда увидим на поле Малкома и Кокорина, то и «Зенит», возможно, начнет играть в другой футбол. От подбора игроков зависит не все, но многое. Вы не можете научить игрока отдавать тонкий пас, если он не умеет. Учить уже поздно, а сейчас в «Зените» таких футболистов нет, — отметил Аршавин. (Дмитрий Зимин)