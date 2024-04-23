Аршавин: «Педро — талант. Если уедет, то за дорого»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего сине-бело-голубых Педро.

«У «Зенита» всегда хорошие трансферы. И клуб в принципе хорошо работает с иностранцами. Педро — талант. Он очень сильный. Думаю, если уедет, то за дорого. Не как Ренан. Если честно, думал, что и он уедет за дорого. У него хорошие данные. Что случилось с ним? Могу связать это только с психологией», — сказал Аршавин «СЭ».

18-летний Педро стал игроком «Зенита» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро. В текущем сезоне Педро сыграл за клуб 8 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.