РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Андреас Хинкель: «Рады, что этот очень странный сезон закончен»

22:25
Теги:

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что остался доволен игрой команды в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1).

— Благодарю ребят за сезон. Он был непростой, — сказал Хинкель в эфире «Матч ТВ». — Сделали все возможное. Приложенные сегодня усилия помогли успешно поставить точку.

Генеральный директор зашел в раздевалку после матча и сказал несколько слов. Мы рады, что этот очень странный сезон закончен.

Рубин — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир