Андреас Хинкель: «Рады, что этот очень странный сезон закончен»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель заявил, что остался доволен игрой команды в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1).

— Благодарю ребят за сезон. Он был непростой, — сказал Хинкель в эфире «Матч ТВ». — Сделали все возможное. Приложенные сегодня усилия помогли успешно поставить точку.

Генеральный директор зашел в раздевалку после матча и сказал несколько слов. Мы рады, что этот очень странный сезон закончен.