Анатолий Мещеряков - об увеличении числа команд в РПЛ: "Я всегда за все хорошее и против всего плохого, но дьявол кроется в деталях"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "Известиям" отметил, что клуб работает на трансферном рынке с учетом возможного изменения лимита на легионеров.

– Как вы относитесь к разговорам о новом лимите на легионеров? Не кажется ли вам странным, что этот вопрос остается нерешенным, в то время как клубам уже надо покупать новых футболистов и переподписывать контракты с действующими?

– Думаю, что все приблизительно понимают, какая схема лимита будет. Исходя из этого и проводят работу по переподписанию и заключению контрактов с футболистами. А какой лимит в итоге будет? Ну что, нам первый раз, что ли, подстраиваться?

– То есть "Локомотив" уже сейчас заключает контракты с прицелом на новый лимит?

– Несомненно. Мы всегда смотрим на условия, в которых играем и будем играть.

– Обсуждается также расширение РПЛ с 16 команд до 18. Согласны с аргументом, что российские клубы играют слишком мало матчей?

– Чтобы обсуждать этот вопрос, должно быть выполнено три условия. Во-первых, нужно найти такое количество команд, которые будут готовы постоянно играть и иметь финансовую стабильность. Во-вторых, мне очень хочется посмотреть, где и на каких полях мы будем играть. И, в-третьих, нужно посмотреть на наши погодные условия и соответственно календарь проведения матчей. В целом я всегда за все хорошее и против всего плохого, но дьявол кроется в деталях.

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