Анатолий Мещеряков – об Игоре Денисове: "У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью корреспонденту "СЭ" рассказал о ситуации с полузащитником Игорем Денисовым, который несколько недель не выходил на связь с московской командой.

– Вышел ли на связь Игорь Денисов?

– У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен. Вот и все. Все остальное? Обращайтесь в клуб. Вопрос контракта с Денисовым? Мы приняли решение внутри клуба. Вся работа над контрактами не должна выноситься на публику. Все происходит в тишине. Если кто-то это обналичивает, значит, кому-то это зачем-то надо. До подписания соглашения мы стараемся ничего не комментировать.

– Тогда позвольте общий вопрос. Денисов нужен "Локомотиву"?

– У него в настоящее время действующий контракт с "Локомотивом". Это первое. Во-вторых, принцип главного тренера таков. На поле выходит тот, кто в данный момент сильнее. Никто не собирается смотреть на предыдущие заслуги. (Виталий Айрапетов)

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