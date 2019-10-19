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«Амкар» вернул доступ к странице в Twitter и удалил предложения интимных услуг

01:11

Пресс-служба «Амкара» восстановила доступ к своей странице в Twtter. В пятницу от имени пермского клуба в социальной сети были опубликованы фотографии неизвестной девушки в обнаженном виде с предложением интимных услуг.

«Аккуант был взломан, доступ восстановлен. Мы снова с вами! Ну если не считать конечно того факта, что мы больше года как расформированы», — говорится в сообщении.

«Амкар» выступал на профессиональном уровне с 1995 года, в 2018 году клуб был расформирован из-за финансовых проблем. В российской премьер-лиге пермяки выступали с 2004 по 2018 год. «Амкар» — финалист Кубка России в сезоне 2007/2008.

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