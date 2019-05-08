Защитник "Енисея" Али Гаджибеков в интервью пресс-службе клуба рассказал об этапе карьеры в "Анжи", когда в Махачкале играл звездный состав. Он вспомнил наиболее запоминающийся поступок главной звезды – Самюэля Это’О.

– Футболистов мирового уровня отличает их профессиональное поведение и простота как на поле, так и за его пределами, – сказал Гаджибеков. – И я стал понимать, почему они достигли такого уровня, почему они играли и продолжают играть в топ-клубах и являются одними их лучших в своих чемпионатах. Они все время нам подсказывали и разговаривали с нами. Даже когда у нас были неудачные матчи, многие расстраивались, а они были на спокойствии и говорили: "Это матч уже забыт, давайте готовиться к следующему".

Это’О подарил квартиру работнику "Анжи". Все знали, что этот человек всегда был при клубе и у него было не очень хорошее финансовое положение, и Самуэль сделал ему вот такой подарок. Ну а если говорить про команду, то был такой момент, когда Это’О говорил, что если защитники сыграют "на ноль" матч с "Зенитом" и ЦСКА, то он подарит часы Rolex. И он сдержал свое слово. У нас было очень дружная команда и каждый помогал персоналу клуба, часто ездили в детские дома для оказания помощи.