Алексей Сафонов: «Увидел озеро нефти, ничего умнее не придумал, как бросить туда факел»

Российский агент Алексей Сафонов дал откровенное интервью «СЭ» в рамках еженедельной рубрики «Разговор по пятницам», в котором в числе прочего рассказал о работе в нефтяной промышленности на крайнем Севере.

— Работа агента — череда унижений и стрессов. К такому привыкаешь?

— На прежней работе, нефтяной, стрессов было больше. Уехал после института на крайний Север, в подчинении 500 человек. Авария на трассе, выезжаешь чинить — а там минус 50! Впервые выехал на болотоходке — увидел озеро нефти. Так ничего умнее не придумал, как бросить туда факел.

— Батюшки.

— Город Ноябрьск оттуда километрах в 80-ти. Там сначала от зарева народ офигел, а потом от дыма. Еле успели технику отогнать. Четыре дня полыхало.

— Пока не потушили?

— Пока не выгорело. Нефть не тушат. Газовикам говорил: «Как же вам завидую — если уж рвануло, то километров 15 трубы вырвало и унесло куда-то». Правда, поубивать может. (Юрий Голышак)

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