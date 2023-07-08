Александров рассказал, против кого тяжелее всего играть в РПЛ

Защитник «Пари НН» Виктор Александров рассказал, что тяжелее всего играть в чемпионате России против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Кордоба: крепкий, цепляется за мячи, а еще и скорость хорошая. А так не знаю даже, все легкие, ахах!» — приводит Sport24 слова Александрова.

В прошедшем сезоне 21-летний россиянин сыграл в 27 матчах во всех турнирах и забил 5 голов.