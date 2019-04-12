"Александра Кокорина видел по телевизору, про Кирилла потом уже ребята рассказали". Свидетель – о конфликте в кафе

Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого.
Допрашивается свидетель Андрей Колесников, который является менеджер барной стойки в "Кофемании".
– А.Кокорина вы знаете?
– Видел по телевизору.
– К.Кокорина видели?
– Потом уже ребята сказали, кто это.
– Видели, что К.Кокорин подходил к столу?
– Я уже рассказал. Сначала Кирилл походил, потом Александр, потом уже был замах.
– Как далеко вы располагались?
– Метров 15.
– Что А.Кокорин делал, когда был замах?
– Он стоял спиной ко мне, слева от Пака.
– Что делал К.Кокорин?
– Стоял перед Паком. Соответственно, я видел его правую сторону.
– Кирилл совершал какие-то действия?
– Уже после замаха стулом он замахивался.
– К.Кокорин наносил удары Паку?
– Может быть, я не помню.
– Не помните или не видели?
– Точно не помню.
– Момент, когда произошел замах стулом, кто-то подходил к Паку еще?
– Подходили наши официанты. А что касается компании, то я не помню.
– Кто-то вызывал охранника?
– Когда был замах стулом, я через минуту ушел за охранником. Но его там не было.
– А зачем он нужен был?
– Драка, шум, нужен был охранник.
– Агрессия с чьей стороны?
– Ну если замах стулом, значит, это агрессия.
– Дальше что было?
– Разговоры то затихали, то продолжались. Пришел менеджер, охранник. Развели в разные стороны участников, ребят вывели через запасной выход.
– Как вели себя эти лица?
– Они разговаривали с официантами, с другими людьми. Какие-то люди в пиджаках были.
– Агрессию к посетителям проявляли?
– Насколько я понимаю, кто-то пытался снимать. Они попросили не снимать. Не знаю, можно ли назвать агрессией это или нет.
– Кого-то обливали чем-то?
– Девушка облила мужчину в синем костюме.
– В связи с чем?
– Он пытался снимать, видимо. Но это было в соседнем зале.
– Подсудимые требовали достать телефоны и показать?
– Я слышал слово "Поклянись". Но в отношении чего это было, я не знаю.
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Александр Рогулев)