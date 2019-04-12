"Александра Кокорина видел по телевизору, про Кирилла потом уже ребята рассказали". Свидетель – о конфликте в кафе

Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Допрашивается свидетель Андрей Колесников, который является менеджер барной стойки в "Кофемании".

– А.Кокорина вы знаете?

– Видел по телевизору.

– К.Кокорина видели?

– Потом уже ребята сказали, кто это.

– Видели, что К.Кокорин подходил к столу?

– Я уже рассказал. Сначала Кирилл походил, потом Александр, потом уже был замах.

– Как далеко вы располагались?

– Метров 15.

– Что А.Кокорин делал, когда был замах?

– Он стоял спиной ко мне, слева от Пака.

– Что делал К.Кокорин?

– Стоял перед Паком. Соответственно, я видел его правую сторону.

– Кирилл совершал какие-то действия?

– Уже после замаха стулом он замахивался.

– К.Кокорин наносил удары Паку?

– Может быть, я не помню.

– Не помните или не видели?

– Точно не помню.

– Момент, когда произошел замах стулом, кто-то подходил к Паку еще?

– Подходили наши официанты. А что касается компании, то я не помню.

– Кто-то вызывал охранника?

– Когда был замах стулом, я через минуту ушел за охранником. Но его там не было.

– А зачем он нужен был?

– Драка, шум, нужен был охранник.

– Агрессия с чьей стороны?

– Ну если замах стулом, значит, это агрессия.

– Дальше что было?

– Разговоры то затихали, то продолжались. Пришел менеджер, охранник. Развели в разные стороны участников, ребят вывели через запасной выход.

– Как вели себя эти лица?

– Они разговаривали с официантами, с другими людьми. Какие-то люди в пиджаках были.

– Агрессию к посетителям проявляли?

– Насколько я понимаю, кто-то пытался снимать. Они попросили не снимать. Не знаю, можно ли назвать агрессией это или нет.

– Кого-то обливали чем-то?

– Девушка облила мужчину в синем костюме.

– В связи с чем?

– Он пытался снимать, видимо. Но это было в соседнем зале.

– Подсудимые требовали достать телефоны и показать?

– Я слышал слово "Поклянись". Но в отношении чего это было, я не знаю.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение. (Александр Рогулев)

Суд над Кокориным и Мамаевым: Live