Александр Васютин: "Над предложением "Зенита" долго не думал"

Новичок "Зенита" Александр Васютин объяснил, почему в свое время уехал из Санкт-Петербурга, а также поделился эмоциями после возвращения в команду.

– Интересное получилось время. Огромный и драгоценный опыт для меня – удалось поиграть в двух чемпионатах, выступить в еврокубках, – цитирует голкипера официальный сайт сине-бело-голубых.

– Что вас вообще сподвигло на такой шаг?

– Скажу довольно типичную фразу: хотел попробовать силы в Европе. Поскольку в большие клубы просто так не попадают, то нужно начинать с чего-то меньшего. Когда появился вариант с "Лахти", то думал недолго и поехал туда.

– Долго ли думали над предложением вернуться в "Зенит"?

– Не могу сказать, что долго думал. Когда узнал об интересе клуба, то посовещался с родными и близкими. Вместе пришли к выводу: надо возвращаться. ​