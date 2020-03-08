Александр Точилин: «По потенциалу Мостовой — второй Кокорин»
Бывший главный тренер «Сочи», руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин в интервью «СЭ» поделился мнением о полузащитнике команды Андрее Мостовом. Он сравнил его с Александром Кокориным.
— Кто из экс-зенитовцев в аренде, а кого «Сочи» выкупил?
— «Зениту» принадлежат двое — Кокорин и Мостовой. У остальных полноценные контракты с нашим клубом.
— Из зенитовской армады ярче всех раскрылся Мостовой.
— Да, первую часть чемпионата ему точно можно занести в плюс. Это к разговору о мотивации. Андрею 22 года, дебютант премьер-лиги, очень хотел проявить себя. (Александр Кружков)
— Чем он хорош?
— Мне кажется, по потенциалу это второй Кокорин. Тоже обладает взрывной скоростью, вынослив, может сыграть и на фланге, и в нападении. (Александр Кружков)
Полностью интервью Александра Точилина — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-tochilin-o-svoey-glavnoy-oshibke-v-sochi-rotenberge-kokorine-zabolotnom-i-svoey-otstavke-1650425/