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Александр Точилин: «По потенциалу Мостовой — второй Кокорин»

10:00
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Бывший главный тренер «Сочи», руководитель селекционно-аналитического отдела клуба Александр Точилин в интервью «СЭ» поделился мнением о полузащитнике команды Андрее Мостовом. Он сравнил его с Александром Кокориным.

— Кто из экс-зенитовцев в аренде, а кого «Сочи» выкупил?

— «Зениту» принадлежат двое — Кокорин и Мостовой. У остальных полноценные контракты с нашим клубом.

— Из зенитовской армады ярче всех раскрылся Мостовой.

— Да, первую часть чемпионата ему точно можно занести в плюс. Это к разговору о мотивации. Андрею 22 года, дебютант премьер-лиги, очень хотел проявить себя. (Александр Кружков)

— Чем он хорош?

— Мне кажется, по потенциалу это второй Кокорин. Тоже обладает взрывной скоростью, вынослив, может сыграть и на фланге, и в нападении. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Точилина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/aleksandr-tochilin-o-svoey-glavnoy-oshibke-v-sochi-rotenberge-kokorine-zabolotnom-i-svoey-otstavke-1650425/

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