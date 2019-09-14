Александр Точилин: «Обидно проигрывать из-за одной глупой, детской ошибки»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что в матче 9-го тура чемпионата России против «Локомотива» (0:1) его команде не хватило везения.

— Если брать игру, то многое не получилось из того, что планировали, — рассказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Но и «Локомотиву» мы не дали показать яркую игру. Обидно проигрывать из-за одной глупой, детской ошибки. Удача была не нашей стороне. Надеюсь, скоро она повернется к нам лицом.

Посмотрим, кто будет играть в центре защиты в следующем матче. У нас есть неделя, чтобы подготовиться. Тогда и решим.

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