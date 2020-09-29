Александр Точилин: «Надо уважать решение Новикова уйти в отставку. Это мужской поступок»

Экс-защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал «СЭ» отставку Кирилла Новикова с поста главного тренера бело-голубых. Об уходе специалиста было официально объявлено сегодня.

— Разговоры об отставке давно ходили, — заявил Точилин «СЭ». — И те результаты, которые «Динамо» показывало, наверное, не устраивали ни болельщиков, ни руководство, ни самого тренера. Если это действительно его решение, его надо уважать — мужской поступок.

— Что происходит с клубом? Вылет из еврокубков, вчерашнее поражение от «Химок».

— Мне сложно судить, что происходит внутри клуба. Мы видим только поверхность айсберга в виде результатов и игры. Наверное, что-то действительно не так, когда самые дорогие легионеры не играют и ставку делают на молодежь. Всегда должен быть результат. Наверное, руководство считает так же.

— Среди кандидатов на пост главного тренера называют Курбана Бердыева. Сможет при нем заиграть «Динамо»?

— Чемпионат только начался, еще все впереди, таблица плотная. Ничего не потеряно. Что касается Бердыева — игру поставит однозначно.

— Как думаете, когда «Динамо» будет бороться за титул?

— Каждый год говорим «Наверное, сейчас». Концовка прошлого сезона показала, что в «Динамо» произошли изменения. И все понимали, что вот-вот «Динамо» начнет бороться за титул. Но начался сезон и что-то пошло не так. Делать какие-то прогнозы, особенно касательно «Динамо» — дело неблагодарное. (Константин Колмаков)