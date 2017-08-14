Александр Тарханов: "Многие матчи на старте чемпионата "Урал" должен был выигрывать"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после ничьей в матче 6-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:2) отметил, что его команда должна была выигрывать многие встречи на старте премьер-лиги. Он также добавил, что полузащитник Владимир Ильин еще пока не готов на сто процентов.

– На старте первенства в 6 матчах у вас 5 ничьих. Вы довольны таким началом чемпионата? – вопрос Тарханову.

– Многие матчи мы должны были выигрывать. В Краснодаре судья пенальти придумал, с "Ростовом" обидный гол пропустили, с "Уфой" у нас было большое преимущество, а в итоге 1:1. Были потеряны очки.

– А сегодня все-таки потеряли два очка или приобрели одно?

– Ну, если изначально смотреть, то, конечно, "нашли" очко. А если по ходу игры, в концовке, то могли и выиграть, были моменты хорошие.

– Ильин покидал поле во время матча, а потом его почти сразу заменили. В чем там была проблема?

– Он еще не очень хорошо готов. В последней товарищеской игре он получил травму, сейчас только начал выходить на поле, ему еще надо набрать игровые кондиции. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция "Арсенал" – "Урал"