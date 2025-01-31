Шикунов: «Скорее всего, Селихов продолжит карьеру в России»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал «СЭ» будущее экс-вратаря красно-белых Александра Селихова.

«Скорее всего, Селихов продолжит карьеру в России. У него есть несколько вариантов, идут переговоры», — сказал Шикунов «СЭ».

22 января «Спартак» объявил об уходе 30-летнего вратаря.

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов сыграл за «Спартак» 8 матчей, пропустив 7 голов. Трижды он отстоял свои ворота на ноль.