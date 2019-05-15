Александр Самедов: "Зенит" с Халком и Витселем был сильнее на три головы"

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов в интервью ТАСС выразил мнение, что в прошлом "Зенит" был сильнее настоящего.

- Что вы думаете о "Зените", который стал чемпионом впервые с 2015 года?

- При всем уважении к "Зениту", конечно, они выиграли чемпионат, я не хочу никого обидеть, но тот "Зенит" с Халком и Витселем, который так и не стал чемпионом и занимал максимум второе место, был сильнее на три головы, чем нынешний.

- Клуб был сильнее только благодаря Халку и Витселю?

- Нет, конечно. Давайте перечислять: Гарай, Кришито, Рондон, Халк, Витсель, начинал сезон Широков, Анюков, Хави Гарсия. Но еще раз говорю: я ни в коем случае не умаляю заслуги Сергея Семака и его команды, просто тот "Зенит", на мой взгляд, был сильнее.