Александр Протасовицкий: "Благополучие наших родных зависит от нашего местонахождения"

Сегодня будут рассмотрены апелляции полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого на заключение под стражу до 8 апреля.

Протасовицкий выступил с небольшой речью о наказании родственников обвиняемых:

"Полностью согласен со своим защитником и другими адвокатами. У нас на свободе остались родные и близкие. Их благополучие зависит от нашего местонахождения. Наказывая нас, вы автоматически наказываете их. Ну, не вы конкретно".

Суд над Кокориным и Мамаевым. Опять! Live!