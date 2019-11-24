Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, поддерживающий «Спартак», считает, что форвард петербургской команды Артем Дзюба может обрести особый настрой перед матчем с красно-белыми. Болельщики «Спартака» в последнее время на матчах скандируют оскорбительные кричалки про Дзюбу.

— Ближайший матч у «Зенита» как раз со «Спартаком». Нет опасений, что увидите разъяренного Дзюбу, который ответит своим хейтерам голами.

— Конечно, он выйдет на эту встречу с определенным настроем. Я бы тоже на его месте, наверное, завелся. Не испытываю любви к Дзюбе. Но вот как футболист — он молодец, работает на команду. Одним словом, нормальный игрок.

Оскорблять нормального футболиста, наверное, — неправильно. Человек вообще-то защищает цвета нашей родной сборной. Это уже другая тематика. В клубе вы можете ненавидеть, кого хотите, вывешивать баннеры и так далее. Но оскорблять футболиста национальной команды, капитана... Жалко, что так происходит. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Панова