Александр Новиков вернулся в академию «Динамо»
Рекордсмен «Динамо» по числу матчей Александр Новиков приступил к работе в клубной Академии в должности тренера-координатора, информирует сайт клуба.
Напомним, что до недавно он входил в тренерский штаб главной команды, а прежде много лет также работал в Академии московского «Динамо».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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