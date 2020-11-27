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Александр Новиков вернулся в академию «Динамо»

20:32
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Рекордсмен «Динамо» по числу матчей Александр Новиков приступил к работе в клубной Академии в должности тренера-координатора, информирует сайт клуба.

Напомним, что до недавно он входил в тренерский штаб главной команды, а прежде много лет также работал в Академии московского «Динамо».

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15993

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