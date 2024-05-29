Александр Мостовой — об уходе Слишковича: «Верните Абаскаля!»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой иронично отреагировал на уход Владимира Слишковича из московского клуба.

«Слишкович ушел из «Спартака» по собственному желанию? Верните Абаскаля! Пойду ли я работать в штаб Станковича, если позовут? Конечно. Это бы всем пошло на пользу», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Слишкович работал в «Спартаке» с лета 2022 года, став ассистентом Гильермо Абаскаля. Весной 2024-го он исполнял обязанности главного тренера, под его руководством красно-белые не потерпели ни одного поражения в матчах РПЛ.

Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/25.