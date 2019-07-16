Александр Мейтин: "Поездка представителя УЕФА в Грозный прошла позитивно, ждем решение исполкома"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РФС Александр Мейтин рассказал о возможном проведении матчей под эгидой УЕФА в Грозном.

– О матче в Грозном. Несмотря на позднее время, стадион был полон, матч прошел без замечаний, – сказал Мейтин журналистам. – На нем находился советник президента УЕФА по безопасности. Насколько вы знаете, РФС и РПЛ просят разрешить проведение матчей под эгидой УЕФА в Грозном. Там есть два стадиона и нет нареканий по мерам безопасности. В первый приезд мы встретились, ознакомились с футбольной инфраструктурой, с городом.

Был очень большой разговор с руководством республики. УЕФА получил ответы на все вопросы, которые были поставлены перед республикой. Представитель УЕФА хотел посмотреть, как работают все службы. Мы ожидаем в ближайшее время решение исполкома УЕФА по этому вопросу. На мой взгляд, поездка прошла очень позитивно. (Александр Рогулев)