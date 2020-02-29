Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин поделился мнением по поводу проведения учения Росгвардии в метро, где они отрабатывали столкновения с болельщиками.

— В четверг вышло видео с тренировками Росгвардии в Тушино, которые отрабатывали столкновения с болельщиками. Это нормально?

— Тренироваться, наверное, нормально. А почему нет?

— А потом как в Ростове?

— Нет. Как в Ростове нет. Мы против этого.

— Есть ли окончательные итоги разбирательства? Кого-то наказали?

— Я думаю, да. По линии МВД.

— Они не информировали лигу: кого наказали, как именно?

— Нет. (Елена Григорьевская)