Александр Мейтин: «Отрабатывать столкновения росгвардейцев с болельщиками в метро — это нормально»
20:10
Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин поделился мнением по поводу проведения учения Росгвардии в метро, где они отрабатывали столкновения с болельщиками.
— В четверг вышло видео с тренировками Росгвардии в Тушино, которые отрабатывали столкновения с болельщиками. Это нормально?
— Тренироваться, наверное, нормально. А почему нет?
— А потом как в Ростове?
— Нет. Как в Ростове нет. Мы против этого.
— Есть ли окончательные итоги разбирательства? Кого-то наказали?
— Я думаю, да. По линии МВД.
— Они не информировали лигу: кого наказали, как именно?
— Нет. (Елена Григорьевская)